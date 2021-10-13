Гарегин II поблагодарил РФ за усилия по сохранению армянского наследия в Карабахе

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь благодарна президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за усилия в деле сохранения армянского духовного наследия на территориях Нагорного Карабаха. Как в среду сообщила пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина, об этом на встрече духовных лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве заявил католикос всех армян Гарегин II.

"Кровавую, ведущую к катастрофе агрессию Азербайджана удалось остановить лишь благодаря личным последовательным усилиям президента РФ, многоуважаемого г-на Владимира Путина, которому вновь выражаем признательность от имени Армянской церкви и нашего народа, а также за проявленное особое внимание в деле сохранения армянского духовного наследия на территориях, ныне подконтрольных Азербайджану", - отметил он.

Духовный лидер Армении также отметил вклад патриарха Кирилла в обеспечении жизнедеятельности армянского монастыря Дадиванк, территория которого также перешла Азербайджану.

"Ваше святейшество, желали бы выразить нашу глубокую благодарность за ваше искреннее заступничество и за миролюбивые усилия, которые Вы приложили во время 44-дневных военных действий и в контексте преодоления их трагических последствий. Чрезвычайно важен ваш вклад в обеспечение жизнедеятельности армянского исторического монастыря 4-го века Дадиванк на территории, перешедшей под контроль Азербайджана", - заявил он.

Как указывается в сообщении Эчмиадзина, Гарегин II также выразил надежду, что духовный лидер Азербайджана, глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде выступит в качестве посредника перед Баку для решения гуманитарных вопросов.

"Досточтимый шейх-уль-ислам, верим, что наша встреча обеспечит результаты через ваше посредничество перед властями Азербайджана, в частности, в деле решения гуманитарных вопросов, насущных духовных и религиозных проблем, а также утверждения мира в жизни наших народов", - подчеркнул католикос всех армян.