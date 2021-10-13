Первый в регионе класс технического творчества откроется в одной из школ Липецкой области

ЛИПЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Первый в регионе класс технического творчества для детей откроется в гимназии Липецка. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"Детей здесь будут обучать по направлению "Электрика и автоматика",- сказал Артамонов. Он отметил, что в перспективе новый класс технического творчества позволит выстроить цепочку "школа - вуз - работодатель", благодаря чему погружение детей в профессию будет начинаться уже со школьной скамьи. "Кроме того, анализ рынка труда в регионе показал, что востребованными в ближайшие семь лет в Липецкой области будут информационные технологии, электроника, автоматика, электрика, механика, гидравлика", - заметил Артамонов. В этой связи, по его словам, знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству.

Ранее в пресс-службе областной администрации сообщали, что в школе регионального центра открылся первый в области школьный технопарк "Кванториум" с современными цифровыми лабораториями по химии, физике, электромеханике и робототехническими наборами. На базе технопарка работают четыре направления для детей в возрасте от пяти до 18 лет: робототехника, хай-тек, естественно-научное и биоквантум.