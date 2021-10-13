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Пандемия COVID-19

Более 200 классов в 114 школах Кубани закрыли из-за выявленных случаев коронавируса

Во многих случаях рост числа заболевших детей связан с заражением внутри семьи

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Школу в Мостовском районе Краснодарского края закрыли на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Также закрыли 230 классов в 114 школах в 29 муниципалитетах Кубани, сообщил оперативный штаб края.

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"Из-за выявленных случаев COVID-19 закрыта на карантин школа №9 Мостовского района. Также закрыты 230 классов в 114 школах в 29 муниципальных образованиях. <…> Остаются закрытыми 48 групп в 39 детских садах в 16 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, на карантин закрыли девять групп в пяти профессиональных образовательных организациях. Во многих случаях рост числа заболевших детей связан с заражением внутри семьи, где переносчиками являются непривитые взрослые.

"Закрытых по гриппу или ОРВИ образовательных организаций нет", - добавили в оперштабе.
 

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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