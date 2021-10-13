"Пассажиравтотранс" в Петербурге получит первые 20 автобусов с искусственным интеллектом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Крупнейший пассажирский перевозчик Петербурга "Пассажиравтотранс" до конца 2021 года получит 20 автобусов, оснащенных системой интеллектуальной помощи водителю. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

"Применяемые в системе помощи водителю алгоритмы являются прототипами для интеллектуальной системы безопасности беспилотного автобуса будущего. Тестирование системы проводилось в СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в период с 2017 по 2020 годы. По результатам тестирования интеллектуальная система помощи водителю вошла в стандартную комплектацию вновь закупаемых автобусов. До конца 2021 года первые 20 автобусов с данной системой будут получены предприятием", - отметил представитель пресс-службы.

Система распознает пешеходов, велосипедистов, транспортные средства и препятствия на пути следования автобуса, в том числе в "слепой зоне", и подает сигналы водителю в случае возникновения риска столкновения.