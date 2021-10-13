Пермский вуз, где произошла стрельба, продлил дистанционный формат работы

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, продлил обучение в дистанционном формате. Решение принято в связи с эпидемической ситуацией, сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"В период с 18 по 23 октября обучение в ПГНИУ будет организовано с помощью электронных и дистанционных образовательных технологий. Решение принято в связи с напряженной обстановкой с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае и на основании рекомендаций Минобрнауки России в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее дистанционный формат работы был продлен до 16 октября. Занятия в удаленном режиме продолжатся у всех студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования ПГНИУ. "За полтора года пандемии вуз смог приспособиться к дистанционному режиму обучения, поэтому мы сможем обеспечить студентам полноценный образовательный процесс", - приводятся в сообщении слова ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова.

Уточняется, что решение принято в связи с напряженной обстановкой с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае и на основании соответствующих рекомендаций Минобрнауки РФ. Вход в кампус осуществляется только по пропускам. Руководство вуза планирует вновь открыть доступ на территорию кампуса после того, как там закончатся следственные действия.

20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.