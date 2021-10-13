Сильные дожди и усиление ветра до 17 м/с ожидаются в нескольких регионах ЦФО 14 октября

ТАСС, 14 октября. Синоптики распространили предупреждение о сильном дожде и усилении ветра до 14-17 м/ с, которые ожидаются днем 14 октября в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Орловской, Смоленской и Тверской областях. Об этом сообщается на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), а также областных управлений МЧС.

Экстренное предупреждение об ожидаемом днем 14 октября сильном дожде в среду распространил ЦГМС по Тверской области. Сильные дожди в четверг также прогнозируются местами в Рязанской и Тульской областях, скорость ветра составит около 11 м/с, в Курской и Орловской областях возможны порывы ветра до 17 м/с. "14 октября будет облачно, дожди, местами сильные, ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с", - сообщается на сайте управления МЧС по Орловской области.

Небольшие и умеренные дожди 14 октября прогнозируются в Белгородской, Воронежской, Смоленской областях, при этом возможен ветер с порывами до 14-17 м/с. "По всей области будут дожди и местами усиление ветра до 17 м/с. Ближайшая ночь будет теплая - плюс 5-10 градусов, а затем ночные температуры пойдут на спад - в пределах от минус двух до плюс трех градусов, а дневные температуры будут 11-16 градусов", - сообщила ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

По данным ЦГМС Ивановской и Костромской областей, в этих регионах четверг возможны небольшие осадки, ветер со скоростью до 11 м/с. О неблагоприятных погодных условиях в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что ухудшение погоды 14 октября связано с перемещением через территорию ЦФО активного южного циклона, преобладающая температура воздуха днем составит до плюс 13 градусов, на юге округа - до плюс 16 градусов. 15 октября центр циклона сместится в сторону Вологодской области, но в регионах ЦФО сохранится вероятность дождей и порывистого ветра.