В Адыгее число переведенных на дистант из-за COVID-19 школьников превысило 2 тыс. человек

МАЙКОП, 13 октября. /ТАСС/. Число учеников общеобразовательных организаций Адыгеи, отправленных на дистанционное обучение из-за случаев заражения детей коронавирусом, превысило 2 тыс. человек, сообщил в среду ТАСС первый заместитель министра образования и науки республики Евгений Лебедев.

Это вдвое больше, чем месяц назад. По данным на 15 сентября, число отправленных на дистанционное обучение школьников составило 1 056 человек.

"Число отправленных на дистанционное обучение школьников сейчас превысило 2,1 тыс. человек. Это ученики 80 классов 41 школы республики", - сказал он.

Среди заболевших COVID-19 - 83 школьника и 34 учителя. При этом в целом на сегодня вакцинировано 74% педагогов региона, вакцинация продолжается. В детских садах Адыгеи закрыли шесть групп, среди заболевших COVID-19 - четыре ребенка и четыре воспитателя. В трех колледжах на дистанционное обучение переведены 169 студентов, добавил собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба на среду, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 20 375 человек, на лечении находится 1 774 человека (плюс 57 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 119 человек (плюс 31 за сутки), умерли 482.