В проведении переписи на Ставрополье задействуют около 7 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Около 7 тыс. переписчиков и контролеров задействуют на Ставрополье в проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 8 ноября. Об этом сообщил журналистам в среду замруководителя Северо-Кавказстата Владислав Дзекунскас.

"У нас привлечено 829 контролеров, 5 044 переписчика [будут работать] на 829 стационарных переписных участках и совершать обход местности. Вместе с резервом в 15% это почти 7 тыс. человек. Накануне переписи все пройдут интенсивный курс обучения. Впервые в российской истории переписчики будут оснащены не стандартными бумажными переписными листами, а планшетными компьютерами российского производства. В край мы получили более 6 тыс. планшетов, они распределены по муниципальным и городским округам", - сказал он.

В регионе будут открыты и дополнительные переписные пункты. "В помещениях многофункциональных центров по краю будет открыто 30 дополнительных стационарных пунктов, в которых постоянно будут дежурить наши переписчики. На территории МФЦ будут установлены персональные компьютеры с доступом к порталу Госуслуг, каждый желающий сможет пройти перепись самостоятельно без помощи переписчика", - отметил представитель Северо-Кавказстата.

Помогать в проведении переписи будут также волонтеры. "Мы провели большую работу по привлечению молодых ответственных людей для обеспечения содействия в проведении переписи населения. По краю у нас мобилизовано 500 молодых специалистов, они распределены по всем муниципальным и городским образованиям края", - пояснил Дзекунскас.

Участие в переписи необходимо для более точного формирования социальной политики в стране, пояснила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова. "Меры социальной поддержки, которые ежегодно предоставляются, видоизменяются, какие-то вводятся новые. Все это строится на основании статистической информации о качественном и количественном составе жителей Российской Федерации. Иначе мы не можем спрогнозировать объем средств", - сказала она.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.