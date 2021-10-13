Более пяти тыс. школьников Приморья примут участие в проекте "Билет в будущее"

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Более пяти тыс. приморских школьников примут участие во всероссийском проекте "Билет в будущее". Занятия для учащихся пройдут на базе ведущих учебных заведений края во Владивостоке, Уссурийске, Кавалерово, Находке, Дальнегорске, Спасске-Дальнем и Лазо, сообщила в среду пресс-служба правительства Приморья.

"Более пяти тыс. приморских школьников примут участие в проекте "Билет в будущее", они смогут "примерить" на себя профессии по самым разным профилям. Среди них инженер космических систем, bim-инженер-проектировщик, ux-, гейм- и ландшафтный дизайнер, юрист, агроном, почвовед, бухгалтер, спасатель МЧС, педагог, сварщик, повар - всего более 65 современных и востребованных специальностей", - пояснили в пресс-службе.

При этом самая большая профориентационная площадка откроется в Дальневосточном федеральном университете, где учащиеся со всего края смогут выбрать для проб одну или несколько из 26 профессий, а также побывать на бесплатной обзорной экскурсии по студенческому кампусу.

Подобные мероприятия в Приморье проходят в рамках программы "Развитие образования Приморского края". В России работает несколько проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. Проект "Билет в будущее" реализуется с 2018 года, за это время его участниками стали более миллиона школьников.