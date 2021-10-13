Аллею памяти высадили на территории СКФУ в рамках всероссийской акции "Лес Победы"

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Студенты, выпускники и сотрудники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) высадили на территории вуза аллею в рамках всероссийской акции "Лес Победы". Акцию приурочили к празднованию победы советских войск в Битве за Кавказ, сообщили журналистам в среду в пресс-центре вуза.

"В Северо-Кавказском федеральном университете прошла Всероссийская патриотическая акция "Лес Победы", приуроченная к празднованию победы советских войск в Битве за Кавказ. На аллее памяти студенты и сотрудники вуза высадили 21 дерево. Высаженные деревья будут напоминать подрастающему поколению о тяжелом времени, которое было пережито их предками в годы Великой Отечественной войны, и станут символом преемственности поколений", - говорится в сообщении.

Участниками стали почетные гости, члены Ассоциации выпускников СКФУ, курсанты военного учебного центра, ученики специализированного учебного научного центра СКФУ, а также студенты. "Сегодняшнее мероприятие объединило учеников, студентов, выпускников и сотрудников нашего вуза для того, чтобы почтить память всех тех, кто на фронте и в тылу ковал Великую Победу. Главная цель сегодняшней акции - это сохранить память об этом подвиге и передать знания следующим поколениям", - цитирует пресс-центр ректора университета Дмитрия Беспалова.

"Лес Победы" - российский эколого-патриотический проект по высадке именных деревьев в память о павших во время Второй мировой войны гражданах СССР. В честь каждого из 27 миллионов павших предполагается высадить в разных регионах России именное дерево для увековечения памяти.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций.