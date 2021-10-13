Пермский Роспотребнадзор обязал привить 80% сотрудников некоторых организаций до 1 декабря

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю внесло изменения в постановление, обязывающие ряд организаций привить 80% своих сотрудников до 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

"В срок до 1 декабря 2021 года организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 всем работникам, подлежащим обязательной вакцинации, но не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом граждан, переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад", - говорится в документе.

В перечень добавлены компании, занимающиеся организацией отдыха для детей и подростков. Обязательная вакцинация затрагивает сотрудников сфер: торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений.

Уточняется, что против ковида привито 801,5 тыс. человек, что составляет 39,8% от взрослого населения, полностью завершили вакцинацию 648,6 тыс. человек.

В регионе продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.

По данным регионального Минздрава, в крае выявлено свыше 108,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 94 тыс. человек выздоровели. На лечении в стационарах находятся 4,4 тыс. человек.