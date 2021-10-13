Во Франции на McDonald's подали в суд за возможное использование детей для скрытой рекламы

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Французская ассоциация потребителей UFC-Que Choisir подала иск против McDonald's за возможное использование детей-инфлюенсеров в скрытой рекламе. Сеть ресторанов отвергает все обвинения и рассматривает возможность встречного иска. Об этом сообщила в среду AFP.

Как уточняет агентство, ассоциация выявила случаи, когда несовершеннолетние инфлюенсеры "продвигают продукты McDonald's в социальных сетях, называют напрямую сеть ресторанов" без упоминания о существовании каких-либо коммерческих отношений.

По мнению истца, подобные действия заставляют аудиторию того или иного инфлюенсера поверить, что рекомендации являются бескорыстными. Это "вводящая в заблуждение коммерческая практика", за которую предусмотрено наказание, приводит агентство позицию заявителей.

В свою очередь McDonald's назвал иск беспочвенным, оскорбительным и рассчитанным на внимание прессы. При этом компания рассматривает возможность подать встречный иск в связи с злоупотреблением правом на судебное преследование, сообщает агентство.

Ранее McDonald's заверил ассоциацию, что не заключает партнерских соглашений с несовершеннолетними в возрасте 17 лет и младше. Сеть ресторанов также заявила, что многократно предлагала ассоциации обсудить эту ситуацию и ответить на все вопросы, но результата не последовало, сообщает AFP.

Это не первый подобный иск во Франции. Франс пресс напоминает, что ранее звезда французского реалити-шоу получила штраф в €20 тыс., за то, что продвигала финансовые услуги в мессенджере Snapchat, но не указывала, что делает это за вознаграждение.