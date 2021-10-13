В Молдавии заявили, что целые регионы хотели вакцинироваться только "Спутником V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" широко известна в Молдавии своей эффективностью, ряд регионов республики отказывался проводить вакцинацию любыми другими вакцинами. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный на полях Третьего Евразийского женского форума.

"Все ее [российскую вакцину "Спутник V"] считают эффективной, у нас были даже целые регионы, которые отказывались вакцинироваться другой вакциной, кроме как "Спутником", - сказала она.

Гречаный отметила необходимость поставок препарата "Спутник V" в республику, напомнив, что при президентстве Игоря Додона велись переговоры о закупке миллиона доз российской вакцины. Депутат добавила, что в настоящее время темпы вакцинации в Молдавии замедлились.

На сегодняшний день Минздрав Молдавии отмечает увеличение заражаемости COVID-19 и спад темпов вакцинации. Популярный в республике препарат "Спутник V" сейчас недоступен в Молдавии. Ранее правительство республики инициировало переговоры о закупке партии российской вакцины, однако пришедшее к власти проевропейское правительство отдает предпочтение западным производителям.