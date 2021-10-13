Девять регионов России пока не вводят обязательную вакцинацию от коронавируса и QR-коды

ТАСС, 13 октября. Только девять российских регионов не ввели и не анонсировали ни обязательную вакцинацию от коронавируса, ни систему QR-кодов для посещения кафе или развлекательных мероприятий, следует из подсчетов ТАСС на основе заявлений региональных властей.

Речь идет об Ингушетии, Калмыкии, Республике Крым, Иркутской, Калужской, Орловской, Томской и Тюменской областях, а также Ненецком автономном округе. При этом в Орловской области уже задумываются о проверке сертификатов вакцинации при посещении ресторанов, а в Ненецкий автономный округ можно въехать только при наличии прививки, справки о перенесенном COVID-19 или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа.

В части этих регионов властям удалось добиться высокого уровня вакцинации - в Тюменской области план выполнен более чем на 80%, в Калужской, Орловской и Томской - более чем на 60%. В остальных привились менее 40% взрослых жителей.

Примерно в 30 регионах России уже действуют или будут введены в ближайшее время и обязательная вакцинация ряда категорий граждан, и система QR-кодов, еще в 10 прививка для работников некоторых сфер уже обязательна, а QR-коды активно обсуждаются. В Ставропольском крае и Белгородской области, напротив, активно проверяются сертификаты вакцинации, но решений об ее обязательности не принималось. При этом по доле привившихся жителей Белгородская область занимает первое место в России.

На данный момент, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 51 млн человек (это примерно 45% от плана). При этом в подавляющем большинстве регионов заболеваемость новой инфекцией, как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, растет - ситуация стабильна только в восьми из 85.