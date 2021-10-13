Более 400 человек прошли полный курс реабилитации после ковида в Курганской области

ТАСС, 13 октября. Более 400 жителей Курганской области прошли полный курс реабилитации после перенесенного коронавируса по программе "Второе дыхание", реализуемой с 1 февраля. Об этом сообщили в среду на сайте региональной думы.

"С 1 февраля 2021 года реализуется проект "Второе дыхание", который направлен на восстановление граждан, перенесших COVID-19, и проводится бесплатно. Полный курс реабилитации прошли уже более 400 человек", - говорится в сообщении.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 35 511 случаев ковида. Ранее оперативный штаб региона принял решение об ужесточении ограничительных мер ввиду ситуации с коронавирусом. С 18 октября вводятся обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет и противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц. Посетители старше 18 лет должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку о прохождении вакцинации от ковида, отрицательный ПЦР-тест на ковид сроком действия не более 72 часов либо справку о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе.

Кроме того, с 25 октября организации в сфере общепита будут работать до 23:00 (21:00 мск). Исключение составят организации на автобусных и железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, а также организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей горюче-смазочными материалами, столовые и буфеты для работников в компаниях, доставки заказов и обслуживание навынос.