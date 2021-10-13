В КБР зарегистрировали самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 10 месяцев

ТАСС, 13 октября. Число заболевших коронавирусной инфекцией растет в Кабардино-Балкарии, в регионе зарегистрирован самый высокий показатель заболеваемости за последние 10 месяцев. Об этом сообщает региональный Минздрав на своей странице в Instagram.

По данным оперативного штаба КБР на 13 октября, за сутки выявлено 96 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем заболеваемости за прошедшие 10 месяцев. Аналогичное число заразившихся было зафиксировано 20 января 2021 года, говорится в сообщении.

Рост заболеваемости в республике специалисты связывают, в первую очередь, с низкими темпами вакцинации против коронавируса. По данным на 13 октября, граждан, привитых в Кабардино-Балкарии, - 180 544, что составляет чуть больше 34,1% от плана, отмечается в сообщении.

Всего в КБР пациентов принимают четыря госпиталя особо опасных инфекций, в них развернуто 1 257 коек. Медицинскую помощь получает 1 151 пациент, из них в реанимациях находится 121 человек. Как отмечается, в случае необходимости Минздрав КБР готов открыть резервные госпитали, действовавшие ранее на базе Центра СПИД и Терской ЦРБ.

Пройти иммунизацию от COVID-19 в Кабардино-Балкарии можно в любом из 82 пунктов вакцинации. Они работают во всех поликлиниках республики.