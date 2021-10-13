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Всероссийские состязания ГТО среди казачьей молодежи открылись в Ростовской области

В них принимают участие команды из Москвы, Ростовской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" открылся в городе Азове Ростовской области. В состязаниях принимают участие команды из восьми регионов России, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В состязания вступили команды из восьми регионов России: Москвы, Ростовской, Новосибирской, Оренбургской и Самарской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев. В составе - учащиеся общеобразовательных организаций, реализующих казачий компонент: три школы, четыре казачьих кадетских корпуса и один лицей", - пояснили в пресс-службе.

Участникам от 13 до 17 лет предстоит пройти несколько испытаний: бег на разные дистанции, подтягивание на высокой перекладине, метание спортивного снаряда, наклоны и поднимание туловища, прыжки в длину, стрельбу из пневматической винтовки. Предусмотрены и творческие конкурсы.

"Это уже четвертый слет ГТО, который принимает Ростовская область. Мы желаем участникам новых свершений и надеемся, что донская земля запомнится им своим гостеприимством", - приводит пресс-служба слова директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петра Серова.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрасноярский крайСтавропольский крайНовосибирская областьОренбургская областьСамарская область
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