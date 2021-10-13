В КБР создадут контролирующую группу по проведению вакцинации

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии создадут контролирующую группу по проведению вакцинации в районах и городских округах, об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава КБР Казбек Коков поручил создать контролирующую группу по проведению вакцинации в районах и городских округах, не прекращать информационную работу. Глава Кабардино-Балкарии анонсировал введение в республике в ближайшее время системы QR-кодов при посещении социальных и иных учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

В республике продолжают действовать ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек (кроме проводимых госорганами официальных мероприятий), требование о соблюдении социальной дистанции и использовании масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, при посещении торговых объектов. Кроме того, действует режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также для граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В Кабардино-Балкарии постановлением главного государственного санитарного врача Жирослана Пагова от 15 июля 2021 года была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Под это требование подпадают работники сферы торговли, общественного питания, салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также фитнес-клубов и бассейнов.

Кроме того, вакцинация обязательна для работников сферы бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, а также работники строительных и сельскохозяйственных предприятий, сферы туризма, театров и кинотеатров, курьеры. Главный государственный санитарный врач по КБР также постановил обеспечить вакцинацию госслужащих, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления.