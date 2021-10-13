В Коми обязали привиться от коронавируса работников ЖКХ и курьеров

СЫКТЫВКАР, 13 октября. /ТАСС/. Работники предприятий ЖКХ и энергетики в Коми, а также курьеры и доставщики еды обязаны сделать прививку от коронавируса в срок до 30 ноября этого года. Соответствующие изменения в действующее постановление об обязательной вакцинации внесла в среду главный санитарный врач по региону Людмила Глушкова.

Как следует из текста постановления главного санитарного врача, обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции должны пройти работники "предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также сотрудники курьерской деятельности и доставки, включая доставку продуктов питания и готовых блюд, в том числе через стационарные пункты выдачи". Руководителям этих организаций нужно организовать вакцинацию не менее 80% своих сотрудников до 30 ноября этого года.

До этого 6 июля в регионе была объявлена обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Под нее попали должностные лица и работники организаций, чья деятельность связана с общественным питанием, воспитанием и обучением детей, коммунальным, транспортным и бытовым обслуживанием населения, сотрудники медицинских, финансовых организаций, МФЦ, почтовой службы, учреждений культуры, досуга и спорта, а также государственные и муниципальные служащие. К этим категориям в Коми относятся порядка 94 тыс. человек. Первую прививку нужно было сделать до 6 августа, завершить вакцинацию - до 27 августа этого года. За умышленный отказ от вакцинации компаниям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и угроза закрытия на три месяца. Как отмечал перед началом нового учебного года глава региона Владимир Уйба, сотрудники образовательных учреждений привились на 65%.

На 13 октября в Коми выявлено 73 500 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 265 заболевших. Выздоровели 66 506 человек, умерли 1 857. Первый компонент вакцины получили более 274 тыс. человек, или 43,6% взрослого населения региона. С 21 октября в регионе вводятся QR-коды, или сертификат вакцинированного, или сертификат переболевшего COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при посещении культурных и спортивных мероприятий. Наряду с этим продолжает действовать запрет на массовые мероприятия.