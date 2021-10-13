Власти КБР сообщили о росте потребности в кислороде в ковидных госпиталях

"Глава Минздрава КБР Рустам Калибатов сообщил, что отмечается существенный прирост больных коронавирусной инфекцией, ежедневно с помощью тестирования выявляется около 100 зараженных. За последние сутки посредством КТ-исследований выявлено 194 случая с признаками ковидной пневмонии. Калибатов проинформировал, что потребность в кислороде растет с каждым днем: госпиталям республики требуется 14,5 тонн в сутки, тогда как неделю назад было 11 тонн, а месяц назад - 7 тонн", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе развернуто 1 257 коек, из них занято 1 151, в реанимациях находится 121 человек, ежедневно от коронавируса умирают три-четыре человека.

Министр привел статистику по муниципалитетам, согласно которой наименьшая смертность от коронавируса в тех районах, где вакцинировано наибольшее количество людей. Он указал, что процент заболевших среди вакцинированных незначителен, заболевание не протекает в тяжелой форме, кроме того, вакцинация значительно повышает шансы на выживание заболевших людей старше 65 лет.

В свою очередь глава субъекта отметил, что многие жители республики уверены, что можно не вакцинироваться. "Но по койкам мы уже достигаем максимума, который у нас был за все время развития ситуации с ковидом, мы достигали 1 600 коек в самый пик и сегодня подходим к этой отметке. Непростая ситуация с кислородом - мы везем его с патрульными машинами из Краснодара и Ставрополя, а надо доставить его минута в минуту. Мы каждую ночь ждем машину с кислородом, боясь, как бы с ней чего не случилось в дороге. Говорю как есть", - сказал Коков при обсуждении складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе.