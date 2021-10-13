В КБР почтили память правоохранителей, погибших при нападении террористов в 2005 году

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Митинг памяти правоохранителей, погибших во время нападения террористов на Нальчик в 2005 году, состоялся в среду. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Казбек Коков.

В церемонии возложения цветов к памятнику сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга, в Нальчике приняли участие общественники, представители властей и силовых структур региона.

"13 октября Кабардино-Балкария отдает дань памяти сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Эта скорбная дата появилась в нашем календаре после трагических событий в Нальчике, когда в результате вооруженного нападения на столицу республики от рук террористов погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 14 мирных граждан", - написал Коков.

Он отметил, что мужество правоохранителей позволило избежать больших жертв. "Мы склоняем головы перед памятью безвинно убитых людей, разделяем боль утраты тех, чьи близкие стали жертвами террористов. Память о них священна. Важно понимать, что жертв могло быть значительно больше, если бы не мужество и героизм, проявленные сотрудниками правоохранительных органов. И наш долг не просто помнить об их подвиге, но и делать все для того, чтобы подобные события больше никогда не повторились", - добавил Коков.

События 2005 года

По разным данным, в нападении 13 октября 2005 года на город Нальчик участвовали от 150 до 300 боевиков. Они одновременно атаковали здания силовых структур, военкомат, воинскую часть - всего 18 объектов правоохранительных органов КБР и федеральных силовых структур. Было также совершено нападение на аэропорт на окраине города, а в самом Нальчике - на несколько оружейных магазинов.

В результате нападения погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Пострадали 131 сотрудник силовых структур и 92 жителя города.

Суд по делу о нападении на Нальчик начался в октябре 2007 года и закончился в декабре 2014 года, по нему проходили более 400 потерпевших и более 2 тыс. свидетелей. Пять подсудимых получили пожизненное заключение, более 70 участников нападения приговорены к срокам от четырех до 23 лет лишения свободы. Их признали виновными по статьям УК РФ "Мятеж", "Терроризм", "Участие в вооруженном мятеже", "Убийство", "Организация преступного сообщества", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных структур".

В 2008 году указом главы Кабардино-Балкарии 13 октября было объявлено в республике Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.