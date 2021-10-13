Объем услуг по бесплатной диагностике для онкобольных в Северной Осетии увеличился вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Число диагностических исследований, проведенных для онкобольных по ОМС в Центре ядерной медицины Владикавказа, в этом году увеличено более чем в два раза, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания.

"На 2021 год в Центре ядерной медицины было запланировано проведение в рамках ОМС порядка 450 исследований ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), новый метод радионуклидной диагностики, позволяющий в одном исследовании оценить функциональные и структурные изменения в определенных органах и тканях - прим. ТАСС), направление на которые выдает республиканский онкологический диспансер. Однако в течение года объемы были увеличены, и всего была проведена 981 бесплатная медуслуга", - сказали в пресс-службе.

В рамках ОМС во Владикавказе исследования в этом году больше проводиться не будут, потому что лимит для Центра ядерной медицины исчерпан. Тем не менее, жители региона до конца года продолжат получать бесплатно диагностические медуслуги за его пределами в центрах Ростова-на-Дону, Ставрополя, Москвы, уточнили в пресс-службе.

Первый центр ядерной медицины открылся в Северной Осетии на базе республиканского онкологического диспансера в рамках федеральной программы МИГ по обеспечению РФ инфраструктурой, связанной с диагностикой с использованием РФП, в сентябре 2020 года. Снижение смертности от онкологических заболеваний является одним из приоритетов деятельности руководства республики.