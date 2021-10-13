Посольство РФ в день рождения Ярошенко заявило, что будет требовать освобождения летчика

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне поздравило в среду с днем рождения российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), и подчеркнуло, что будет и дальше требовать его освобождения и скорейшего возвращения в Россию.

"Вы проявляете чудеса стойкости, выносливости, демонстрируя настоящее чувство гражданского достоинства", - отметили дипломаты. "Верим, что справедливость восторжествует. Будем и дальше требовать вашего освобождения и скорейшего возвращения на родину!" - говорится в поздравлении по случаю 53-го дня рождения россиянина, размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook. Дипломаты пожелали Ярошенко "крепкого здоровья, терпения, душевного равновесия".

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские сотрудники федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.