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Пандемия COVID-19
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Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче заявил, что процедура признания зависит от Евросоюза

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Италия заинтересована в том, чтобы процедура признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории ЕС максимально ускорилась. Об этом заявил в среду ТАСС посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

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"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - сказал он.

Посол отметил, что Италия также рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России. "Однако все упирается в грин-пасс [ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию], именно поэтому мы так ждем, когда вопрос с признанием российской вакцины будет разрешен", - указал Стараче.

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ИталияРоссияПандемия COVID-19
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