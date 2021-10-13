Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Италия заинтересована в том, чтобы процедура признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории ЕС максимально ускорилась. Об этом заявил в среду ТАСС посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - сказал он.

Посол отметил, что Италия также рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России. "Однако все упирается в грин-пасс [ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию], именно поэтому мы так ждем, когда вопрос с признанием российской вакцины будет разрешен", - указал Стараче.