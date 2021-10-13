{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Смертность от COVID-19 в мире уменьшилась до самой низкой отметки почти за год

При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что число - почти 50 тыс. случаев за неделю - "все еще неприемлемо высоко"

ЖЕНЕВА, 13 октября. /ТАСС/. Число еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавируса в мире продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год", - сказал он.

Тем не менее это число "все еще неприемлемо высоко - почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное число, несомненно, еще выше", констатировал глава ВОЗ.

"Смертность снижается во всех регионах за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти", - отметил Гебрейесус, подчеркнув, что смертность является наиболее высокой в государствах и среди групп населения, которые "имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19".

На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о 238 229 951 случае заражения коронавирусом в мире с начала пандемии и 4 859 277 летальных исходах.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Свердловские власти прорабатывают вопрос введения системы QR-кодов в заведениях общепита
С конца октября - начала ноября жителям региона будет необходим QR-код для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, спортивных объектов. В кафе и ресторанах они пока не понадобятся
Читать полностью