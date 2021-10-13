Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос почти на 30% за девять месяцев

ЧЕРКЕССК, 13 октября./ТАСС/. Число туристов, которые посетили Карачаево-Черкесию за девять месяцев текущего года, превысило 1,4 млн человек, что почти на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"За 9 месяцев 2021 года Карачаево-Черкесия приняла 1 440 тыс. туристов и экскурсантов, что на 27% превышает показатели за девять начальных месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.

Чаще туристы выбирают курорты Домбай и Архыз, Тебердинский государственный природный биосферный заповедник. Также в число часто посещаемых вошли туркомплекс "Медовые водопады" и экстрим-парк. Курорт Архыз посетили около 750 тыс. человек, курорт Домбай - более 600 тыс. туристов.

"Прослеживается ежегодное увеличение количества туристов в республике. При постоянном функционировании курортных зон региона эксперты прогнозируют, что турпоток к концу года составит около 1,7 млн человек. При этом в 2020 году Карачаево-Черкесию посетили более 1,5 млн туристов и экскурсантов", - отметили в пресс-службе.