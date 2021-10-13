Почти 80 единиц эндоскопического оборудования поступило в больницы Подмосковья в этом году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Порядка 80 единиц эндоскопического оборудования поступило в больницы и поликлиники Московской области с начала года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала года в больницы и поликлиники поступило уже 77 таких аппаратов. Это оборудование применяется для проведения высокоточных, информативных исследований, позволяет во время операции выполнять биопсию: это особенно важно для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. Кроме того, с помощью этих аппаратов врачи могут проводить малоинвазивные, высокотехнологичные операции", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что порядка 40 единиц медтехники - гастроскопов, колоноскопов, бронхоскопов и других аппаратов - приобретено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы. Новое оборудование поставлено в Щелковскую, Одинцовскую, Дмитровскую, Зарайскую и другие больницы.