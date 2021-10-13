Петербургские университеты вошли в список 300 лучших бизнес-вузов мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбГПУ им. Петра Великого) вошли в список 300 лучших бизнес-вузов мира по версии авторитетного британского издания Times Higher Education (THE). Об этом сообщила в среду пресс-служба университета ИТМО.

"Times Higher Education (THE) опубликовало результаты четырех предметных рейтингов: Social sciences, Business and economics, Education, Law. ИТМО - снова в списке лучших университетов мира в области экономики и бизнеса. Всего в этот список вошли лишь 12 российских вузов, среди них, помимо ИТМО, Высшая школа экономики, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие ведущие учебные заведения страны", - говорится в сообщении.

Университет ИТМО занял в рейтинге 251 место. Издательство THE оценивает учебные заведения по 11 областям, в них входят "Физические науки", "Науки о медицине и здоровье", "Психология", "Компьютерные науки" и другие. По результатам THE ежегодно публикует глобальный рейтинг университетов.