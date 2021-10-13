Хабаровские туроператоры планируют организовывать туры на завод в моногороде Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Представители туроператоров Хабаровского края намерены начать организацию туров Дагестан, в том числе промышленных туров в моногород Дагестанские Огни, на градообразующее предприятие ООО "Дагестан Стекло Тара", сообщили в среду в пресс-службе городской администрации по итогам встречи главы города с туроператорами.

"Главная цель визита туроператоров - организация туров в город Дагестанские Огни. Наших гостей заинтересовало ООО "Дагестан Стекло Тара", как действующее промышленное предприятие с богатой историей. Промышленные туры, по словам туроператоров, очень популярны сейчас в Хабаровском крае. Уже несколько лет Дальний Восток сотрудничает с Дагестаном, но туристы в основном посещают пока только Дербент. Сейчас задача туроператоров - найти интересные маршруты в южную сторону, помимо древнего города", - рассказали в пресс-службе администрации города.

При этом, как отметили в пресс-службе, туроператоры Хабаровского края заинтересовались возможностью организации экскурсий на предприятие Дагестанских Огней, в том числе детских. По словам представителей ООО "Дагестан Стекло Тара", подобная практика на стекольном заводе уже есть.

"Буквально на днях здесь были школьники из Хасавюрта, ребята посмотрели, как производится стекло, сделали много фотографий и публикаций на своих страницах в социальных сетях. Мы готовы проводить такие познавательные экскурсии, чтобы заинтересовать детей специальностями, которые нужны в производстве", - привели в пресс-службе словам технического директора завода Владислава Баязова.

Ранее в Минпромторге Дагестана сообщали, что ООО "Дагестан Стекло Тара" вошло в перечень новых маршрутов, которые разрабатываются в регионе для развития промышленного туризма. Также в этом перечне Чиркейская ГЭС, "Кизлярский коньячный завод", "Дербентский завод игристых вин" и "Дербентская винодельческая компания".

Дагестанские Огни - моногород, расположенный в 8 км от Дербента, является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.