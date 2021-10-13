В Ессентуках для школьников откроют бесплатные секции ментальной арифметики

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Секции ментальной арифметики организуют в школах Ессентуков (Ставропольский край). Их посещение будет бесплатным, сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"В школах Ессентуков по распоряжению главы города Александра Некристова организуют бесплатные занятия секции мнемотехники и ментальной арифметики. Об этом Некристов сообщил после встречи с юным чемпионом Владом Кукиевым, который вернулся с серебряной медалью со Всероссийской олимпиады по ментальной арифметике UCMAS Russia", - говорится в сообщении.

"Уверен, навык мгновенного запоминания пригодится ребятам. Это будет для школьников абсолютно бесплатно. Стартовой площадкой выбрали школу №8, там как раз учится в 9 "Б" наш чемпион", - приводятся в сообщении слова главы курорта.

Всероссийская олимпиада по ментальной арифметике UCMAS Russia прошла в октябре в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Ученик ессентукской школы №8 смог в уме решить примеры с десятичными числами в несколько десятков действий на сложение, умножение, деление, вычислял квадратные корни. За 8 минут Кукиев решил 85 примеров и выполнил около 700 арифметических действий.