Тиньков выплатил почти $449 млн по делу об урегулировании налоговых претензий США

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил властям США $448,96 млн по делу о нарушении американского налогового законодательства. Соответствующий документ размещен в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния.

Ранее суд распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова единовременную выплату в размере $448 957 108 в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. "Чек на сумму $448 957 108 от Олега Тинькова", - указывается в базе суда. Платеж осуществлен по федеральной автоматизированной системе денежных переводов США Fedwire.

Этой осенью российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявленных ему обвинений. Его адвокат Кристофер Морвилло заявил о готовности начать процесс выплаты компенсации в размере $506 млн. Эта сумма не является штрафом в наказание за преступление - приговор суд вынесет отдельно 29 октября. Бизнесмену может быть предписано дополнительно выплатить штраф в размере до $250 тыс. и провести год под надзором.