В центре Петербурга появилась Прокурорская аллея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Аллея в честь 300-летия российской прокуратуры появилась в историческом центре Санкт-Петербурга на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора города.

"На набережной канала Грибоедова руководители комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и Северо-Западной транспортной прокуратуры посадили 20 лип в честь грядущего празднования двух юбилейных дат: 300-летия прокуратуры России и 15-летия Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Аллея, отмеченная памятной табличкой, появилась на четной стороне набережной на участке от Сенного до Подьяческого моста. Сама набережная входит в границы объекта культурного наследия федерального значения, поэтому все места посадок были согласованы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Чтобы молодые липы были правильно посажены, прижились и росли здоровыми, к акции были привлечены профессиональные садовники из садово-паркового хозяйства "Центральное". Они заранее подготовили места под деревья, доставили землю, необходимый инструмент и оказали помощь при посадке. Они же в дальнейшем будут заботиться о деревьях.

Ранее еще одна аллея в честь 300-летия прокуратуры России появилась в Невском районе города. 22 сентября сотрудники прокуратуры Петербурга, ветераны и пенсионеры надзорного ведомства высадили 30 саженцев лип и каштанов на территории парка "Куракина Дача".

Всего этой осенью городские садовники высадят 5,3 тыс. деревьев и 15,4 тыс. кустов. Кроме того, озеленение города проводится в рамках субботников.