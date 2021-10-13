В Пятигорске благоустроят более 40 улиц, несколько фонтанов и площадей

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Работы по проектированию благоустройства курортно-исторической части города начались в Пятигорске. Планируется построить пять фонтанов, реконструировать несколько площадей и привести в порядок свыше 40 улиц, сообщил в среду глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Ведем работы по проектированию благоустройства (реконструкции) курортно-исторической части нашего города. Проект стал возможен благодаря реализации Комплексного плана развития городов-курортов КМВ, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным. В программу включено благоустройство 41 улицы, а также реконструкция значимых для города и любимых пятигорчанами мест - таких как площадь перед Железнодорожным вокзалом, скверы Кирова и Анджиевского, площадь Верхнего рынка, фонтан "Деды" и сквер возле него, бульвар Гагарина и многие другие общественные пространства", - написал Ворошилов в "Инстаграме".

По его словам, в планах также строительство пяти новых фонтанных групп, создание четырех благоустроенных детских территорий, замена уличного освещения, тротуарного покрытия.

"Еще год назад, когда мы задумали этот проект, казалось, что это только наши мечты и фантазии. Но вот уже в этом году принято постановление правительства РФ, есть поручение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова - и мы активно приступили к работам по проектированию", - отметил глава курорта.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод, на комплексное развитие городов-курортов до 2026 года планируется направить более 50 млрд рублей. В перечень мероприятий по развитию региона вошли 24 проекта, которые послужат решению первоочередных проблем. Речь, в частности, об улучшении состояния инженерной и коммунальной инфраструктуры, ремонте дорог, привлечении инвестиций в объекты санаторно-курортного комплекса, создании общественных пространств.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.