Facebook вводит политику, направленную на борьбу против травли в интернете

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Администрация американской компании Facebook приняла решение изменить политику в отношении травли в интернете, анонсировав ряд новых мер, призванных защитить пользователей их приложений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в среду.

"Сегодня мы объявляем об обновлении политики в отношении травли и оскорблений, чтобы лучше защитить людей в наших приложениях.

Мы вводим политику, которая поможет защитить людей от массовых угроз и преследований [в интернете]", - говорится в заявлении.

Следуя своей новой политике, Facebook будет пресекать любые скоординированные попытки преследования людей в реальной жизни, распространенные через его платформу, в том числе и отправленные через личные сообщения. Вместе с этим, согласно заявлению, компания будет удалять прогосударственные и рекламные страницы, если на них будут опубликованы оскорбления или призывы к преследованию людей.

Кроме того, компания изменит политику в отношении работы "общественных деятелей" в своих приложениях, предоставив им больше защиты от координированных нападок со стороны обычных пользователей, в том числе на сексуальной почве. Уточняется, что в это число войдут политики, знаменитости, а также журналисты.