Индивидуальные траектории развития получили более 2 тыс. учителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Индивидуальные траектории профессионального развития с начала 2020 года получили более 2 тыс. педагогов Ставрополья. Это позволит специалистам целенаправленно повышать профессиональное мастерство, сообщили в среду Минобразования края.

"Важным направлением деятельности дополнительного профессионального образования является повышение квалификации педагогов на основе диагностики "профессиональных дефицитов". С 2020 года для более 2 тыс. руководящих и педагогических работников разработаны индивидуальные траектории профессионального развития", - говорится в материалах коллегии министерства, опубликованных на официальном сайте ведомства.

В региональном Минобразования отметили, что краевой институт развития образования ежегодно обновляет до трети программ дополнительного образования для более качественного повышения квалификации педагогов. Учителя края также участвуют в обучении по программам Академии Минпросвещения России.

"В этом году 480 человек уже успешно прошли обучение по семи программам дополнительного профессионального образования, предложенных Академией Минпросвещения России. В сентябре 2021 года приступил к обучению 1 071 педагог и 64 тьютора по программе "Школа современного учителя" по девяти предметным областям, а также 56 педагогов центров "Точка роста", - поясняется в материалах коллегии.

По данным Северо-Кавказстата, в Ставропольском крае работают около 20 тыс. преподавателей. Из них 17,5 тыс. - школьные учителя, педагоги-психологи, учителя логопеды, социальные педагоги, тьюторы, другие педагогические работники школ.