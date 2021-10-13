Движение по трассе А-181 "Скандинавия" ограничат в октябре на трех участках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе А-181 "Скандинавия", ведущей из Петербурга в Финляндию через Выборг, будет ограничено на двух подъездах к этому городу в Ленобласти, а также на 136 км дороги в Выборгском районе. Ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ на трех участках трассы, сообщили в среду в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 15 по 25 октября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Дорожные работы будут производиться на подъездах к городу Выборг №1 и №2 в составе федеральной трассы А-181 "Скандинавия". На данных участках дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении", - уточнили в пресс-службе.

На 136 км трассы А-181 в Выборгском районе Ленобласти движение переведут в реверсивный режим на период с 11 октября по 10 ноября этого года.

На время проведения ремонта на всех трех участках будут установлены временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Также будет смонтирована световая сигнализация для водителей.

Ранее пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщала, что с 11 по 22 октября реверсивное движение транспорта вводится на участке федеральной трассы А-180 "Нарва", соединяющей Санкт-Петербург и Эстонию. Изменения также связаны с проведением ремонтных работ в районе деревни Лужица рядом с эстонской границей.