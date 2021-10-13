Twitter тестирует добавление рекламы в раздел комментариев

ТАСС, 13 октября. Социальная сеть Twitter в среду начала тестировать функцию показа рекламы пользователям в разделе ответов, сообщается на странице Брюса Фалька, который отвечает за доходы одноименной компании, в этой соцсети.

"С сегодняшнего дня мы <...> тестируем новый формат рекламы в обсуждениях в Twitter, - написал Фальк. Его сообщение "ретвитнула" страница Twitter Business, которая публикует информацию о возможностях социальной сети для предпринимателей и компаний.

По словам Фалька, принять участие в тестировании смогут пользователи приложений для iOS и Android по всему миру.

"Если вы участвуете в тестировании, вы сможете видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом", - рассказал он.