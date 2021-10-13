В больницах Ульяновской области зафиксировали дефицит противовирусных лекарств

УЛЬЯНОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Обеспеченность больниц Ульяновской области лекарственными препаратами составляет 92%, в связи с чем ранее были выделены дополнительные средства в размере 87 млн рублей на закупку препаратов. Проблемы появились из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В настоящее время обеспеченность лекарственными препаратами лечебных учреждений региона составляет 92%, фиксируется дефицит противовирусных средств", - говорится в сообщении.

Ранее за закупку лекарств было направлено более 47 млн рублей из федерального бюджета, еще 40 млн рублей составляют средства областного бюджета. На эти деньги уже начались закупки. Так, 13 октября на склад Ульяновской государственной аптеки поступило более 3 тыс. упаковок "Азитромицина", "Экоклава", "Кларитромицина", 500 упаковок антикоагулянта "Ксарелто".

Отмечается, что перебои с обеспечением лекарственными препаратами для лечения COVID-19 в амбулаторном звене возникли из-за стремительного роста заболеваемости. При этом в регионе для предотвращения дальнейшего развития заболеваемости COVID-19 планируется предпринять все меры для недопущения введения локдауна.