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Россия объявила миграционную амнистию для 158 тыс. граждан Узбекистана

При этом решение не распространяется на граждан республики, ранее депортированных из России на основании решений судов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия объявила о миграционной амнистии для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым был запрещен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового

"Россия объявила о миграционной амнистии в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию этой страны. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник Александр Горовой в ходе встречи с узбекской делегацией во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым, которая в настоящее время находится с визитом в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов.

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