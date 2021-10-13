Эксперт заявил, что массовая вакцинация не останавливает распространение коронавируса

ШАНХАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Массовая вакцинация не может полностью остановить распространение коронавируса, однако дает возможность снизить риск осложнений и летальность заболевания. Такое мнение высказал заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Вэньхун на проходящей в мегаполисе Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), сообщает в среду информационный ресурс "Дии сайцзин".

"В настоящее время цели вакцинации уже претерпели изменения. Сейчас мы не в состоянии полностью взять под контроль распространение заболевания посредством вакцинации. Основной целью прививок является снижение до минимального уровня опасности осложнений", - сказал эксперт. Чжан Вэньхун привел в пример Сингапур, где уровень иммунизации населения посредством прививок превысил 80%, однако число инфицированных при этом растет.

"Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Наоборот, мы видим, что, по мере того как Сингапур постепенно открывается, наблюдается последовательный рост заболеваемости", - сказал он. Специалист также привел в пример США, где с ростом числа вакцинированных фиксируется увеличение числа инфицированных среди тех, кто получил прививку.

При этом эксперт высказался за необходимость вакцинации для того, чтобы предотвратить тяжелые осложнения и снизить летальность. "Несмотря на то что мутации нового коронавируса привели к росту заболеваемости, благодаря вакцинации в некоторых странах летальность уже снизилась до довольно низкого уровня", - указал Чжан Вэньхун. Что касается дальнейшего развития ситуации, то, по его мнению, постепенно будет повышаться коллективный иммунитет, который сформируется за счет как вакцинированных, так и перенесших заболевание.