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Хабиров сообщил, что план по вакцинации в Башкирии выполнен примерно наполовину

Всего необходимо вакцинировать 2,4 млн жителей республики

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Около 1,4 млн жителей Башкирии вакцинировались от коронавируса, что составляет около 50% от плана. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

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"У нас задача - вакцинировать 2,4 млн. Это 80% взрослого населения. На данный момент мы задачу выполнили практически на 50%. Мы вакцинировали около 1,4 млн человек", - рассказал Хабиров.

Также глава региона отметил, что в регионе достаточно вакцин и развита инфраструктура, чтобы выполнить плановые показатели. В связи с этим была усилена информационная работа в республике.

Хабиров уверен, что система здравоохранения справляется с вызовами пандемии, несмотря на тот факт, что было развернуто максимальное за все время пандемии количество коек. Как отмечалось ранее, сейчас развернуто 8 055 коек, из них 10% - свободно.

Со вторника в регионе вступили в силу новые ограничения - для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. С 18 октября ограничение распространится на бассейны, сауны, салоны красоты, фитнес-клубы и заведения общепита, в которых более 50 посадочных мест.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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