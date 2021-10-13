Строительство школы на 1,2 тыс. мест завершат в Махачкале в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Строительство школы на 1 224 ученических места с двумя плавательными бассейнами в поселке Семендер Кировского района Махачкалы будет завершено по нацпроекту "Образование" в 2022 году, сообщил в среду руководитель "Дирекции единого госзаказчика-застройщика" Багавдин Алиев в ходе посещения объекта делегацией Совфеда, находящейся с рабочей поездкой в Дагестане.

"Этот один из крупных объектов, который возводится на сегодняшний день в республике, находится на ежедневном контроле у руководства Дагестана. Школа на 1 224 места рассчитана на детей как поселка Семендер, так и села Красноармейское. Объект будет состоять из четырех корпусов со спортивным и актовым залами, двумя плавательными бассейнами на 25 и 12 м, пищеблоком на 408 места, отвечающим современным требованиям. Строительство идет по графику, завершить планируется в 2022 году. Объект возводится по нацпроекту "Образование", - сказал Алиев.

По его словам, строительство школы было начато в 2020 году, за это время в связи с ростом стоимости металла произошло удорожание проекта, в настоящее время решается вопрос по привлечению дополнительного финансирования.

"Пока вопрос остается незакрытым. На этом объекте это порядка 12% от сметной стоимости. 1,12 млрд рублей - стоимость объекта, около 150 млн удорожание - это предварительные цифры", - пояснил Алиев.

Он также добавил, что школа строится по типовому проекту, который ранее использовался для строительства образовательных учреждений в Чеченской Республике. Всего в Дагестане планируется построить три такие школы - две в Махачкале и одну в Каспийске.

Делегация Совета Федерации прибыла в Дагестан в среду с рабочей поездкой, в ходе которой сенаторы изучат основные проблемы региона, в том числе - включенные в проект постановления о господдержке социально-экономического развития Дагестана, принятого в марте по итогам Дней республики в Совфеде 2021 года. Делегацию возглавляет первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, в ее состав входят представители комитетов по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, обороне, социальной политике и экономической политике. Сенаторы будут находиться в регионе до 15 октября.