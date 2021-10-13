Первую оценку эффективности QR-кодов власти Новгородской области дадут через две недели

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Первую оценку эффективности введения системы QR-кодов власти Новгородской области планируют дать через две недели. Об этом сообщил в среду министр инвестиционной политики региона Денис Носачев, отвечая на вопрос ТАСС.

С 12 октября в регионе указом губернатора области введены QR-коды для посещения спортивных комплексов, фитнес-клубов, заведений общепита, учреждений культуры, а также при заселении в гостиницы.

"Мы думаем, что через пару недель уже станет понятна динамика, ситуация стабилизируется или не стабилизируется. По крайней мере, нам хотелось бы, чтобы первый срез был через две недели", - сообщил он, добавив, что ограничительные меры стали вынужденной необходимостью для того, чтобы сбить очередную волну коронавируса, поскольку медучреждения региона находятся на максимуме своих возможностей.

"Мы все надеялись, что новых ограничений удастся избежать, но болезнь ведет себя иначе", - пояснил он.

Также Носачев пояснил, что в данный момент никакие компенсационные выплаты из регионального бюджета не предусмотрены, при локдауне прошлого года выплаты компенсаций бизнесу проводились из федерально бюджета.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 46 283 человек, в том числе у 191 - за последние сутки, выздоровели 42 814 пациентов, умерли 463.