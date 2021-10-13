{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ректор "Шанинки" Зуев перенес тяжелую операцию на сердце в августе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев в 2021 году перенес две операции, в том числе на сердце в августе нынешнего года, и имеет медицинские противопоказания к участию в следственных действиях. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.

"Зуев перенес две операции: одну в связи с сосудами, в феврале, другую - в конце августа, связанную с сердцем. Он был в больнице накануне ареста и имел медицинские основания для того, чтобы не содержаться в СИЗО", - сказал защитник.

Пандемия COVID-19
Эксперт заявил, что массовая вакцинация не останавливает распространение коронавируса
Как отметил заведующий инфекционным отделением больницы в Шанхае Чжан Вэньхун, основной целью прививок является снижение опасности осложнений
Читать полностью