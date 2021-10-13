Власти Самарской области зафиксировали прирост по вакцинации после введения ограничений

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Прирост желающих сделать прививку от коронавируса фиксируется в Самарской области в последние 10 дней на фоне введения новых ограничений, в числе которых посещение некоторых учреждений по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия-24" в среду.

Ранее в Минздраве области сообщали, что темпы вакцинации упали примерно в 15 раз по сравнению с июлем, когда фиксировались максимальные значения. За сутки стали прививаться чуть более 1 тыс. жителей региона, сообщал министр здравоохранения области Армен Бенян.

"Жесткие ограничительные меры мы вводим еженедельно - вход по QR-пропускам, где-то уже мы ввели такие меры, где-то с флагом (задержкой) на неделю - на две вводим, чтобы адаптировались предприятия, экономики. Да, мы видим [результаты ограничений], что вот в последние дней 10 начали вновь фиксировать прирост по вакцинации. У нас процент провакцинированных людей на сегодняшний день - 58,5% от плана. Да, это чуть выше, чем среднероссийские показатели, но, конечно, нас они не устраивают", - сообщил Азаров

По данным регионального Минздрава, на 13 октября в регионе привился от коронавируса 1 190 851 человек. Недавно региональное управление Роспотребнадзора увеличило с 60% до 80% долю сотрудников некоторых отраслей, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. Теперь помимо работников образовательных учреждений, социальной сферы, медицинских организаций и сферы обслуживания, привиться от коронавируса обязаны сотрудники ЖКХ и энергетики.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 13 октября в Самарской области выявлено 113,8 тыс. случаев заражения инфекцией. Медики вылечили более 90,2 тыс. пациентов, еще около 4,2 тыс. человек умерли от коронавируса.