Ковидный госпиталь на 120 мест открыли в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Госпиталь, рассчитанный на прием до 120 пациентов с коронавирусной инфекцией, открыли в среду в городе Карачаевск в КЧР. Об этом журналистам сообщили в региональном оперштабе.

"Сегодня в Карачаевске начал работу ковид-госпиталь на базе Карачаевской центральной городской и районной больницы. Пока развернуто 120 коек, из которых 20 - реанимационные, шесть коек с ИВЛ-аппаратами, 80 коек оснащены кислородом, также в наличии имеются кислородные концентраторы", - сообщили в оперштабе.

В госпитале есть все необходимое медицинское оборудование: инвазивный и неинвазивные аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентген-аппарат, ЭКГ. Также имеется лаборатория для проведения необходимого объема обследований. Коллектив госпиталя состоит в основном из сотрудников Карачаевской ЦГРБ, которые ранее уже были задействованы в работе госпиталей для пациентов с коронавирусов.

В Карачаево-Черкесии развернуто шесть ковидных госпиталей на 1 165 коек. В стационарах проходит лечение 881 житель республики.

За последние сутки в республике выявили 61 случай заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 26 204 случаев инфицирования, 23 057 человек выздоровели, 681 умер.