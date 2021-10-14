ВОЗ: прививка от коронавируса не должна быть предварительным условием для въезда в страну

ЖЕНЕВА, 13 октября. /Корреспондент ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не поддерживает требование обязательного наличия прививки от коронавируса в качестве предварительного условия для получения разрешения на въезд в ту или иную страну. Такие пояснения дали в среду корреспонденту ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ, отвечая на вопрос о том, как в организации относятся к ограничениям на въезд для пассажиров, привитых не признанными в стране назначения вакцинами.

"Согласно положениям международных медико-санитарных правил, вакцины должны быть одобрены ВОЗ и быть в универсальном наличии, прежде чем их можно было бы рассматривать в качестве предварительного условия для путешествий", - отметили в пресс-службе организации. В этой связи ВОЗ "не поддерживает использование доказательства вакцинации в качестве предварительного условия для международных поездок, учитывая в значительной степени неравную доступность вакцин в богатых странах и государствах с низкими доходами".

В пресс-службе напомнили о заявлении, с которым выступил в августе на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на отказ некоторых стран в доступе на свою территорию гражданам других государств, привитых вакцинами, которые у них не зарегистрированы, хотя одобрены ВОЗ для экстренного применения. Глава ВОЗ сказал, что это приводит к большому хаосу и дискриминации, добавив, что некоторые страны "даже отказываются применять некоторые вакцины, так как обеспокоены, что их граждан могут не пустить в другие государства". Гендиректор заверил, что все вакцины, одобренные ВОЗ, являются "безопасными и эффективными" в предотвращении болезни в тяжелой форме и смерти, включая заражение дельта-вариантом коронавируса.

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутника V" и "Эпиваккороны".

Как заявил в среду на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сам факт прививки от коронавируса, а не то, какой препарат использован, должен стать ключевым условием взаимного признания сертификатов о вакцинации.