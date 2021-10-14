Фестиваль "Белая трость" объединит на одной сцене звезд эстрады и талантливых детей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, Алсу, Александр Олешко, Зара и другие звезды российской эстрады в четверг выступят с детьми с нарушениями зрения в рамках ХII Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора.

На сцену театра "Русская песня" выйдут 28 ребят в возрасте от семи лет, отобранных на конкурсной основе. Всего организаторы получили свыше 400 заявок из разных регионов России. Участников оценивало жюри, в которое вошли идейный вдохновитель фестиваля Диана Гурцкая и другие представители музыкальной индустрии.

"Во время отборов я не переставала восхищаться талантом этих ребят. В каждом городе, где мы проводили прослушивание, мы много спорили, ведь все участники - лучшие, поэтому выбирать очень трудно", - подчеркнула Гурцкая, слова которой привели в пресс-службе.

Фестиваль проходит ежегодно и приурочен к Международному дню "белой трости" - символу незрячего человека.