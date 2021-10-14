Похолодание придет в Черноземье и Поволжье 15 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Похолодание прогнозируется в регионах Черноземья с пятницы, также понизится температура в Приволжском федеральном округе (ПФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если еще в четверг, скажем, в Воронежской области прогнозируется температура 15-16 градусов [тепла], даже до 18 градусов, то она понизится на пять-шесть градусов в пятницу. Это касается и Курской, и Белгородской областей", - рассказал он.

По словам Вильфанда, похолодание затронет также регионы ПФО, где температура понизится примерно на три градуса.