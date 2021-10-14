Покров Пресвятой Богородицы. Смысл, история и традиции

Событие явления Богородицы описаны в житии Андрея Юродивого, годы жизни которого установлены лишь предположительно. До наших дней дошло более 110 греческих рукописей, где приводятся разные редакции жития, самая древняя из которых может относиться ко второй половине X века. Согласно житию, святой жил во времена императора Льва Великого (Мудрого). В версии, описанной в сборнике житий святых XVI века "Великие Четьи минеи", не указан ни день недели, ни число, сказано лишь, что видение произошло во время всенощного бдения во Влахернском храме. Епископ Димитрий Ростовский, живший в конце XVII века, описывал, что видение произошло в воскресенье.

Разные источники указывают разные данные о том, с кем вела войну Византийская империя в те годы. По одной из версий — с саранцами-мусульманами, по другой — с племенами русов или болгар.

Мнения расходятся и о происхождении праздника. Высказывались различные версии о месте его появления. По одной из них, он пришел из Византии, по другой — Покров имеет русское происхождение. Вопрос о месте его появления остается открытым.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал особо почитаем на Руси еще в домонгольский период. В русском церковном учительном сборнике «Пролог» XII века содержится упоминание об установлении его празднования, а юродивого Андрея традиция Русской церкви считает славянином, жившим в Константинополе. Празднику Покрова посвящены одни из самых известных русских храмов — церковь Покрова на Нерли, построенная в XII веке князем Андреем Боголюбским, и собор Покрова на Рву, более известный как собор Василия Блаженного.